Menilik Kualitas Layar 4K pada Sony Xperia Z5 Premium

TEMPO.CO, Jakarta - Pada saat ini sudah banyak smartphone atau ponsel pintar yang dapat merekam video dalam format 4K. Sayangnya, untuk menikmati rekaman tersebut kita hanya bisa menampilkannya di televisi dengan layar beresolusi 4K. Sebab, hampir semua layar ponsel yang ada di pasar belum menunjang resolusi 4K.



Nah, Sony, perusahaan asal Jepang, mencoba sesuatu yang baru dengan menghadirkan ponsel berlayar 4K. Namanya Sony Xperia Z5 Premium. Tak sekadar merekam tapi juga mampu menampilkan hasil rekaman itu di layarnya sendiri. Inilah ponsel pintar pertama di dunia yang dilengkapi dengan layar 4K.



Dalam tiga pekan terakhir Tempo mendapat kesempatan untuk mencoba ponsel seharga sekitar Rp 11,5 juta ini. Di pasar, Z5 Premium bersaing dengan iPhone 6S Plus dan Samsung Galaxy S6 Edge. Tentu yang menjadi fokus perhatian ulasan kali ini adalah layarnya yang mencapai resolusi 3840x2160 piksel.



LAYAR 4K



Memiliki diagonal 5,5 inci, layar Sony Xperia Z5 Premium mampu menampilkan gambar hingga resolusi 3840x2160 piksel. Artinya, jumlah piksel yang ada di layar Z5 Premium jauh di atas kebanyakan televisi maupun monitor yang ada pada saat ini. Adapun kerapatan pikselnya mencapai 801 ppi.



Sayangnya, lantaran belum banyak aplikasi, games, atau video yang mendukung layar 4K, pada akhirnya penggunaan layar tersebut terasa kurang maksimal. Paling tinggi layar digunakan pada resolusi Full HD (1920x1080 piksel), kecuali video dan foto resmi keluaran Sony yang sudah 4K.



Meski begitu, bisa dibilang layar 4K di sebuah ponsel pintar merupakan langkah besar dalam teknologi ponsel. Pada masa mendatang dapat dipastikan layar resolusi tinggi menjadi kelengkapan wajib untuk setiap ponsel. Hanya, untuk saat ini, layar 4K ibarat berlian: bernilai tinggi tapi tak banyak manfaat.



Sebagai contoh, kita tak bisa memutar film 4K dari YouTube, yang jumlahnya terus bertambah. Sebab, aplikasi YouTube masih mengira kebanyakan resolusi layar ponsel ada pada 1080p. YouTube, Netflix, dan layanan video lainnya memang masih menyetel film untuk ponsel pada resolusi Full HD saja.



Memutar video 4K pada Sony Xperia Z5 Premium tentu saja bisa. Tapi ketika kita mengutak-atik user interface pada ponsel ini, resolusinya terasa di bawah LG G4 maupun Samsung Galaxy S6. Selain itu, jangan berharap resolusi 4K akan bisa ditampilkan pada perangkat Virtual Reality dan Google Cardboard.



Sementara tampilan video 4K pada layar Xperia Z5 Premium masih belum maksimal, performa lainnya patut diacungi jempol. Tampilan gambar sangat tajam dan warna yang muncul mirip aslinya. Tak terlihat tanda-tanda oversaturation seperti pada beberapa ponsel kelas atas lainnya.



Perbedaan kontras juga terlihat jelas dan kedalaman warna hitam sangat kentara untuk setiap level. Hanya, tak ada pilihan untuk menurunkan warna ke tingkat sRGB-standard seperti pada Nexus 6 atau Samsung S6 Edge. Meski begitu, white balance masih tetap bisa dimainkan.



Jika Anda gemar mengutak-atik user interface ponsel pintar, maka UI pada Sony Xperia Z5 Premium bisa dibilang kurang user-friendly. Dan seperti seri Xperia lainnya, tingkat kecerahan Z5 Premium cenderung sedikit biru. Meski begitu, warna lebih teduh bisa dipilih sesuai keinginan.



Layar jenis OLED yang ditanamkan pada Samsung S6 Edge atau Nexus 6 terlihat sedikit lebih baik ketika berada di bawah sinar matahari. Walau begitu, layar 4K Xperia Z5 Premium tak terlalu mengecewakan dan masih tetap terlihat terang, meski tak seterang milik Samsung S6 Edge.



DESAIN



Ukuran Sony Xperia Z5 Premium sedikit lebih besar ketimbang versi Xperia Z5. Dalam hal bentuk dan tampilan, kedua ponsel tersebut terlihat persis sama dan tak ada bedanya. Akan terlihat berbeda ketika keduanya ditaruh berdampingan.



Bagian depan maupun belakang sama-sama datar tanpa lekukan dan dilapisi kaca yang dikelilingi oleh bahan metal. Adapun pada tiap sudutnya terdapat bahan plastik untuk melindungi kaca ketika terjadi benturan. Seperti seri Xperia Z lainnya, penampang bagian belakang sangat glossy.



Seri keluarga Xperia Z mendapat sambutan cukup bagus di pasar ponsel Tanah Air, salah satunya karena bentuknya yang unik, yakni cenderung kotak. Pada Xperia Z5 Premium, kesan kotak ini bertambah jelas, terutama lantaran ukuran bodinya yang super jumbo.



Bodinya cukup tipis dibandingkan para pesaingnya. Tapi, lantaran sisi depan dan belakang sama-sama datar dan ukurannya cukup besar, menggenggam ponsel ini butuh “ekstra tenaga”. Memegang Samsung Galaxy S6 Edge sedikit lebih mudah, meski layarnya lebih lebar, yakni 5,7 inci.



Dengan tebal 7,8 milimeter dan berat 180 gram, Sony Xperia Z5 Premium terasa mantap untuk dibawa ke mana pun. Dibalut warna emas, unit yang sempat dicoba Tempo, Sony Xperia Z5 Premium terkesan mewah dan mahal.



Seperti keluarga Xperia Z lainnya, Sony Xperia Z5 Premium tahan air dengan mengusung sertifikat IP68. Artinya ponsel dapat dibawa menyelam hingga kedalaman 1 meter selama kurang lebih 30 menit. Tapi, jangan pernah merendam ponsel ini dengan penutup kartu SIM terbuka, akibatnya bisa fatal.



Salah satu kelebihan dari Sony Xperia Z5 Premium adalah tersedianya slot kartu memori micro-SD, fitur yang tak ada di iPhone 6S Plus, Samsung Galaxy Edge, dan Nexus 6P. Walau tersedia slot memori eksternal, namun memori internal bawaan yang disediakan sudah cukup lapang, yakni 32 gigabita.



PERFORMA



Sony Xperia Z5 Premium berjalan di atas sistem operasi Android 5.1 Lollipop dengan user interface sama seperti pada Xperia Z5 maupun Z5 Compact. Dibandingkan dengan ponsel papan atas lainnya, semisal HTC One M9, UI pada Z5 Premium terasa terlalu standar tanpa variasi yang bisa menjadi khas Sony.



Salah satu kelebihan Xperia Z5 Premium disertakannya aplikasi Remote Play. Aplikasi ini memungkinkan kita memainkan games dari Play Station 4 di layar Xperia Z5 Premium dengan menggunakan koneksi jaringan Wi-Fi di rumah. Sayangnya, menurut sebuah survei, hanya sekita 5 persen pemilik Xperia Z5 yang benar-benar memanfaatkan fitur ini.



Masalah panas berlebih yang dialami versi Xperia Z sebelumnya tak ditemukan lagi di Xperia Z5 Premium. Sony telah berhasil meredam panas berlebih tersebut, terutama saat menggunakan kamera dengan resolusi 4K. Masih terasa sedikit hangat tapi tak terlalu mengganggu.



Di bagian dalam, Sony masih membenamkan prosesor octa-core Snapdragon 810, sama seperti yang diusung Xperia Z5. Snapdragon 810 menghadirkan tenaga yang cukup mengagumkan. Bermain game seberat apa pun tak masalah. Dalam uji Geekbench 3, Xperia Z5 Premium mencatat skor 4.464 poin.



KAMERA



Sony selama ini dikenal sebagai pemasok sensor kamera untuk ponsel pintar terbaik yang ada di pasar. Dan vendor asal Jepang ini pun tak main-main dalam menyertakan kamera pada ponsel papan atas andalannya, Sony Xperia Z5 Premium.



Xperia Z5 Premium menggunakan sensor IMX300, seperti yang ada pada seri Z5 lainnya. Sensornya berkekuatan 23 megapiksel. Tapi, perlu diperhatikan, Sony menyetel sensor standarnya pada 8 megapiksel. Kalau mau mendapatkan resolusi 23 megapiksel harus disetel secara manual.



Ketika mode Superior Auto digunakan, Xperia Z5 Premium dengan cerdik akan memilih setelan yang pas dengan kondisi cahaya di sekitar, termasuk penggunaan HDR untuk menghilangkan cahaya background yang terlalu terang. Saat memotret di ruang minim cahaya, hasil jepretan tetap terlihat bagus.



Tentu saja kamera ponsel ini dapat merekam video dalam resolusi 4K. Namun, untuk menggunakannya harus dilakukan dalam mode 4K secara terpisah. Anda tak bisa langsung mendapatkan resolusi 4K ketika mengambil video dalam setelan default, harus diubah terlebih dahulu.



Sedangkan untuk kamera depan, Sony tak terlalu mengembangkannya selayaknya kamera belakang. Kamera depan hanya dibekali dengan resolusi 5 megapiksel. Meski begitu, untuk penggunaan selfie, misalnya, hasil jepretan masih terlihat bagus. Tapi untuk di ruang minim cahaya, akan timbul noisy.



BATERAI



Salah satu kehebatan ponsel keluarga Sony Xperia Z adalah daya tahan baterai yang lama. Baterai Xperia Z3 dan Z5, misalnya, dapat bertahan hingga 16 jam walau memutar video terus menerus. Sayangnya, kemampuan itu tak dimiliki Xperia Z Premium yang diperkuat baterai 3.430 mAh.



Walau layar ponsel disetel pada resolusi 1080p, sepertinya layar tetap menyedot daya listrik paling besar. Saat memutar video terus menerus, baterai hanya mampu bertahan selama 11 jam. Dibanding dengan Samsung Galaxy S6 Edge, misalnya, baterai Xperia Z Premium lebih cepat habis sekitar 3,5 jam.



Tentu daya tahan baterai tergantung untuk apa ponsel digunakan. Memutar video dari Netflix selama satu jam hanya akan menguras baterai sekitar 18 persen. Bermain game 3D selama satu hanya akan menurunkan daya baterai sebesar 34 persen.



KONKLUSI



Sony Xperia Z5 Premium merupakan ponsel kelas atas dengan resolusi layar hingga 4K pertama di dunia. Untuk menikmati video 4K kini tak perlu lagi menggunakan layar televisi karena cukup ditampilkan di layar Xperia Z5 Premium. Hanya, untuk saat ini belum banyak aplikasi yang mendukung resolusi setinggi itu.



Meski begitu, bagi Anda yang ingin selangkah di depan dalam merasakan ponsel masa depan dan tak terlalu peduli dengan daya tahan baterai, Sony Xperia Z5 Premium bisa menjadi pilihan. Dengan harga yang ditawarkan, ponsel ini bersaing ketat dengan Samsung Galaxy S6 Edge dan iPhone 6S Plus.



KELEBIHAN



- Resolusi layar kelas atas

- Performa mesin bagus

- Terdapat slot kartu memori



KEKURANGAN



- Penggunaan layar 4K belum maksimal

- Layar menyedot stamina baterai

- Harga terlalu mahal





FIRMAN ATMAKUSUMA