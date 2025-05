Menko AHY Sebut Pemerintah Akan Tertibkan Kendaraan ODOL pada 2026

pemerintah secara tegas berkomitmen menindak kendaraan dengan muatan berlebih over dimension over load atau ODOL yang kerap menyebabkan kecelakaan di jalan raya. Komitmen tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Rabu 7 Mei 2025. Menurut AHY tidak hanya memicu kecelakaan kendaraan dengan muatan berlebih juga menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan karena beban yang melebihi ambang batas. Pemerintah pun menginisiasi misi zero ODOL pada tahun 2026.