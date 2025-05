TEMPO.CO, Sumenep - Sebuah insiden mesin terbakar terjadi pada pesawat latih yang hendak lepas landas atau take off di Bandara Trunojoyo, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Senin, 30 November 2015. Pesawat latih tersebut merupakan milik Trans Asia Pacific Aviation Training Pilot School.



"Pesawat saat ini sudah aman, sudah di apron," kata Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas III Trunojoyo, Wahyu Siswoyo, Senin malam, 30 November 2015.



Peristiwa itu, kata Wahyu, terjadi saat pesawat hendak melakukan latihan terbang. Pesawat membawa tiga orang, satu di antaranya adalah instruktur penerbangan dari Trans Asia Pacific Aviation.



Saat pesawat siap pada posisi line up untuk terbang, mesin pun dihidupkan. Saat itulah, kata dia, muncul percikan api dari mesin pesawat. "Melihat api, kru langsung turun dan memadamkan api. Beruntung api langsung padam," ujarnya.



Dari hasil pemeriksaan, Wahyu melanjutkan, kebakaran hanya terjadi pada mesin. Api tak sampai merambat membakar bodi pesawat serta tidak merusak runway.



Menurut Wahyu, insiden tersebut akan diinvestigasi lebih lanjut oleh tim dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Kementerian Perhubungan. Tujuannya adalah untuk memastikan penyebab munculnya api atau kebakaran pada mesin tersebut.



Wahyu memastikan insiden tersebut tidak menyebabkan kerusakan pada fasilitas bandara lainnya sehingga tidak mengganggu aktivitas penerbangan lain. "Operasional bandara tetap normal," katanya.



MUSTHOFA BISRI