Mike Lewis Bikin Kue di Harvest, Seperti Apa Bentuknya

TEMPO.CO, Jakarta - Mike Lewis belajar membuat cake di acara pembukaan kelas ekslusif ‘The Harvest Atelier’ di The Harvest Senopati, Jakarta Selatan. Mantan suami Tamara Blezynski ini mengaku baru pertama kali membuat kue. Baca: Foto Bareng Mike Lewis, Pevita Pearce: Enggak Ada Salahnya



Menurut model sekaligus aktor ini, proses membuat kue membutuhkan sentuhan seni. "Semantara saya kalau masak berantakan," kata Mike Lewis, Selasa 22 Agustus 2017. "Ini pengalaman yang baru untuk saya."





Mike Lewis menunjukkan blueberry mousse, dasar kue buatannya, sebelum dihias di The Harvest, Selasa 22 Agustus 2017. TEMPO | Astari Pinasthika Sarosa



Mike Lewis yang juga menjadi Brand Ambassador The Harvest pada 2012, mengatakan kerap memperhatikan ibunya ketika membuat kue kesukannya, yakni Chocolate Devils Cake, dengan penuh kesabaran. Tapi pada kelas The Harvest Atelier ini, Mike Lewis membuat Blueberry Bloom Cake, jenis kue favorit di The Harvest. Baca juga: Foto Mesra dengan Marissa Nasution, Ini Kata Mike Lewis



“Kami ingin seluruh pecinta cakes premium dapat menemukan kembali kebahagiaan dan keanggunan di balik proses pembuatan koleksi cakes The Harvest dengan rangkaian kelas eksklusif, The Harvest Atelier,” kata Presiden Direktur The Harvest Group, Sanjeeva Gunawardena. Kelas eksklusif ini akan diadakan di The Harvest Surabaya, The Harvest Dharmawangsa, The Harvest Radio Dalam, dan The Harvest Kebon Jeruk.





Blueberry Bloom Cake buatan Mike Lewis di The Harvest. TEMPO | Astari Pinasthika Sarosa



Setiap langkah pembuatan cake pilihan di The Harvest akan dipandu oleh Chef Ibnu Pratama dan Chef Sari Fitria Wardani dari The Harvest. Pada akhir acara, Mike terlihat senang dengan hasil kue buatannya. Blueberry Bloom Cake buatan Mike Lewis ramai hiasan di bagian atas. "Ini menunjukkan kepribadian saya yang hidup dengan penuh keramaian," ujarnya. Artikel lainnya: Satu Lagi Bukti Kedekatan Pevita Pearce dengan Mike Lewis



ASTARI PINASTHIKA SAROSA