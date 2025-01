Modifikasi Honda Brio Bergaya Rally Look Bermodal Rp 15 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Kontes modifikasi Honda Jazz & Honda Brio Tuning Contest kembali digelar. Kini, kontes tahunan yang bertemakan The Battle of Hatchback Squad, Clash of The Kings digelar pada 9 - 12 November 2017 di Main Atrium Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat.



