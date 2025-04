Nagita Slavina Anggun Sekaligus Tak `Jaim` Meski Pakai Kebaya

TEMPO.CO, Jakarta - Nagita Slavina tampil dengan kebaya berwarna abu-abu di acara pernikahan adiknya Caca Tengker di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Minggu 16 April 2017. Dari berbagai kiriman foto dan video di Instagram, istri Raffi Ahmad ini tampil anggun dengan rambut disanggul.



Kendati mengenakan kebaya lengkap dengan makeup dan tatanan rambut di acara resmi, Nagita Slavina tak terlihat 'jaim' alias jaga image dengan penampilannya itu. Dalam sebuah postingan video, Gigi berjoget sambil menyanyikan lagu "I'm in Love With Your Body" dari Ed Sheeran.











Pada postingan lainnya, Nagita Slavina tampak bersemangat menyanyikan lagu 'All The Way' dari Steve Augeri bersama sang pengantin, Caca Tengker atau Alsi Mega Marsha Tengker. (Baca: Cantiknya Caca Tengker dengan Kebaya Karya Barli Asmara)







Berbagai komentar memenuhi akun Instagram yang memuat gambar dan video Nagita Slavina. Ada netizen yang memuji penampilan Gigi, mengomentarinya dengan sebutan montok, bahkan menanyakan di mana Raffi Ahmad.



Sebelum beredar kiriman tentang penampilan Nagita Slavina di acara pernikahan adiknya, Caca Tengker, Gigi lebih dulu mengunggah foto diri setelah dirias. Di akun Instagram @Raffinagita1717, Gigi bertanya, "mirip siapa hayo?"







Menjawab pertanyaan itu, warga Internet mengatakan Nagita Slavina mirip Ibu Kartini. "Tapi yang model modern-nya Mbak Gigi," tulis Liliskarisma8 dan airaihana_peade.



RINI K



