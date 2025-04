Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia berencana meningkatkan impor energi dari Amerika Serikat (AS). Airlangga menyampaikan hal itu usai pertemuan dengan pemerintahan AS dalam negosiasi ketentuan tarif impor, pada konferensi pers daring dari AS, Jumat 18 April 2025.