TEMPO.CO, Bandung - Warga Bandung memburu proyektor in focus untuk acara menonton bersama pertandingan final Piala Presiden antara Persib Bandung dan Sriwijaya FC di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad petang, 18 Oktober 2015. Tukang sewa alat kewalahan meladeni permintaan. Harga peminjaman pun naik 20-30 persen.



Warga Bandung, Sahdan dan Yopa, yang mencari proyektor in focus sewaan sejak Ahad siang tadi, gagal menggelar acara nonton bersama pertandingan di rumahnya. Mereka berkeliling mencari ke pusat-pusat toko elektronik, termasuk lewat telepon, tapi in focus sewaan sulit diperoleh. “Sudah habis katanya disewa,” kata Sahdan, Ahad, 18 Oktober 2015.



Asep, tukang sewa in focus di daerah Jalan Pasteur, Bandung, mengatakan 60 unit di tokonya ludes dipinjam. Para penyewa telah memesan sejak sepekan lalu, dan tandas tiga hari lalu. “Harga sewanya per hari berkisar Rp 300 ribu hingga Rp 1,5 juta tergantung jenisnya,” kata dia.



Budi Hartanto yang tokonya di ITC Kebon Kalapa, Bandung, juga menyewakan in focus, kewalahan meladeni orang yang ingin menyewa. “Dari pagi telepon enggak saya angkat, barangnya sudah habis,” kata dia.



Di tokonya ada 25 unit in focus yang disewakan. Sejak sepekan lalu banyak yang datang memesan. Harga sewa per hari Rp 200 ribu hingga Rp 1,2 juta. “Sekarang harga sewanya dinaikkan 20-30 persen,” katanya.



Laris manis penyewaan in focus, menurut Budi, juga terjadi ketika final Liga Super Indonesia 2014 yang dimenangkan tim Persib, serta ketika final Piala Dunia 2014 di Brasil. Tak hanya penyewa dari kalangan warga, karang taruna, pemilik kafe, yang berburu in focus. Sesama tukang sewa in focus pun, kata Budi, saling mencari karena barangnya habis dipinjam.



ANWAR SISWADI