Nonton Basket, Beyonce Pakai Kimono Rp 290 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Beyonce dan Jay Z mengajak anak mereka Blue Ivy menonton pertandingan NBA All-Star di New Orleans Minggu 19 Februari 2017. Ketiganya duduk di barisan paling depan.



Beyonce terlihat memakai kimono panjang berbahan sutra dengan motif bunga dan bulu, dipadankan dengan celana jins. Sementara Blue Ivy memakai dress broderie anglaise hijau dan jaket jins. Ibu dan anak ini memakai pakaian koleksi rumah mode Gucci.



Kimono tersebut merupakan koleksi ready to wear yang hargnya mencapai US$ 21.945 atau sekitar Rp 292 juta. Sedangkan dress Blue Ivy senilai US$ 1.790 atau Rp 23,2 juta.















#Gucci's Embroidered tiger print silk kimono Price tag: $ 21,945 #SS17 ——— Gothic Gucci print fan Price tag: $ 450 #AllStarGame





A post shared by Beyoncé (@beylite) on Feb 20, 2017 at 5:46am PST













Meski terbilang mahal, tidak mengherankan karena Beyonce memang mendukung rumah mode tersebut. Pekan lalu misalnya, dalam gelaran Grammy Awards 2017, Blue Ivy memakai setelan jas merah muda milik Gucci.



Tidak hanya itu, dalam video klip lagu "Formation" dalam album "Lemonade" yang dirilis pada 2016, Beyonce juga memakai pakaian koleksi Gucci. Diantaranya terusan merah bermotif yang ikonik, serta gaun tulle warna-warni.



ANTARA



