material-symbols:fullscreen Perbesar

Volume kendaraan pemudik di jalan tol dalam kota Semarang, Jawa Tengah, 27 Maret 2025. Pemerintah resmi mengumumkan sistem "one way" atau satu arah akan diterapkan pada arus mudik dan balik Lebaran 2025. Sistem ini bertujuan untuk mengurai kemacetan dan memastikan kelancaran perjalanan para pemudik. Penerapan sistem one way ini akan berlangsung di ruas tol Jakarta-Semarang. Tempo/Budi Purwanto