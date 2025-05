TEMPO.CO, Jakarta – Oneplus meluncurkan ponsel pintar baru dengan nama Oneplus 3T. Ponsel pintar ini memiliki bentuk hampir sama dengan ponsel Oneplus 3, produk ponsel terdahulu Oneplus.



Perbedaan yang ditawarkan ponsel baru ini adalah ketersediaan pilihan warna baru yang disebut Oneplus, Gunmetal. Selain itu, terdapat sedikit perubahan pada beberapa bagian dalam ponsel Oneplus 3T, seperti dilansir melalui Gsmarena.com, Kamis, 17 November 2016.



Ponsel Oneplus 3T menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 821 menggantikan Snapdragon 820 yang dipasangkan pada Oneplus 3. Ponsel baru ini menyediakan ruang penyimpanan dengan dua pilihan kapasitas, yaitu 64 gigabita dan 128 gigabita. Ponsel ini juga sudah menggunakan ruang penyimpanan tambahan dengan kartu memori tipe UFS 2.0.



Untuk fitur kamera, Oneplus tidak melakukan perubahan spesifikasi pada kamera belakang Oneplus 3T. Bedanya, kamera pada Oneplus 3T hanya ditambahkan Kristal Safir untuk meningkatkan perlindungan dari goresan pada lensa.



Perubahan besar yang dilakukan Oneplus terdapat pada kamera depan ponsel. Oneplus 3T memiliki kamera depan berkemampuan 16 megapiksel dengan sensor buatan Samsung.



Kamera ini mengalami peningkatan spesifikasi dari sebelumnya kamera 8 megapiksel dengan sensor buatan Sony. Kamera baru Oneplus 3T tetap mengusung aperture f/2.0. Perubahan kamera ini juga membuat ukuran piksel kamera berubah dari 1,4 nm menjadi 1.0 nm.



Sensor kamera yang digunakan adalah Samsung 3P8SP. Kamera depan baru ini dilengkapi dengan Phase Detection Autofocus. Resolusi yang dimiliki kamera depan adalah mampu mengabadikan video 1.080 piksel dengan 30 frame per detik.



Satu perubahan terakhir yang dilakukan Oneplus adalah kapasitas baterai yang lebih besar. Ponsel Oneplus 3T memiliki baterai berkapasitas 3.400 mAh. Spesifikasi ini meningkat dari sebelumnya baterai berkapasitas 3.000 mAh. Peningkatan kapasitas baterai ini membuat daya tahan ponsel menjadi lebih lama.



Oneplus kembali menyertakan pula pengisian daya cepat dengan Oneplus Dash Charge 20 watt dalam pembelian ponsel ini. Ponsel Oneplus 3T menggunakan sistem operasi Android 6.0 Marshmallow.



Oneplus 3T akan tersedia dalam pilihan warna Gunmetal dan Soft Gold. Warna Soft Gold ini tersedia juga pada varian ponsel Oneplus 3. Ponsel ini kabarnya akan mulai tersedia pada 22 November di Amerika Utara, dan tanggal 28 di kawasan lainnya.



Penjualan ponsel hanya akan tersedia melalui sistem online di Oneplus Online Store. Ponsel dengan ruang penyimpanan 64 gigabita akan dijual dengan harga US$ 439 atau setara Rp 5,9 juta. Sedangkan ponsel dengan ruang penyimpanan 128 gigabita bakal dibanderol seharga US$ 479 atau setara Rp 6,5 Juta.



GSM ARENA | MAYA NAWANGWULAN



