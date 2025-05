Pacar Korban Seret Maut 30 Kilometer: Allah Lebih Menyayangimu...

TEMPO.CO, BANDUNG - Firman Nurhidayat, 21 tahun, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, baru pulang sebelum mengalami nahas, terseret mobil sejauh 30 kilometer. Ia bahkan sempat mengunggah status di media sosial Path yang menerangkan bahwa ia sedang berada di kafé dengan pacarnya. “At Ganesha Mocktail (The Art of Healthy Drinks) with Resthi Oktaviani,” demikian tulisan Firman pada akun Path bernama Firman Nrh, sekitar pukul 18.00, Jumat, 27 Februari 2015.



Beberapa jam setelah peristiwa nahas itu, Resthi Oktaviani, pacar Firman, menulis sebuah pesan dalam kolom komentar status "terakhir” korban seret maut itu. Pacar Firman mengatakan perjumpaan malam itu adalah kencan terakhir mereka.



“Firman, ini terakhir nemenin aku makan ya” kata Resthi. “Terakhir pergi sama aku. Terakhir ketemu. Terakhir ke kostan aku. Terakhir segalanya” Resthi menambahkan, “Kita LDRannya infinity ya? hehe.”



Tak hanya di Path, Resthi mengunggah rasa dukacitanya di media sosial Line. Ia menuliskan rasa cintanya kepada Firman. “Aku sayang kamu. Tapi kuasaku kecil dibanding kuasaNya” kata Resthi, Sabtu 28 Februari. “Allah lebih menyayangimu, sehingga beliau memintamu kembali.”



Seperti diberitakan sebelumnya, Firman Nurhidayat, 21 tahun, tersangkut di kolong mobil yang dikendarai Yana hingga terseret 30 kilometer. Mobil Honda CRV yang dikemudikan Yana itu sempat ditinggalkan pemiliknya di jalan tol Cipularang kilometer 116 point 600.



Sebelum tersangkut, Firman bersenggolan dengan pengendara sepeda motor dari arah berlawanan. Insiden tersebut tepat terjadi di samping mobil Yana di Jalan Raya Kebon Kopi, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, pada Jumat malam, 27 Februari 2015, sekitar pukul 22.00.



IQBAL T. LAZUARADI S