TEMPO.CO, Bandung - Kelompok Paduan Suara Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (PSM-ITB) sukses meraih dua gelar juara pertama dalam Florence International Choir Festival kelima di Italia. Wakil tunggal dari Indonesia tersebut meraih juara pertama untuk kategori Mixed Youth Choir dan juara pertama untuk kategori Folksong.



Selain itu, di kategori penghargaan khusus, tim PSM ITB mendapat penghargaan The Best Traditional Costume untuk baju adat Aceh dan Bali, kemudian The Best Italian Composer Song Performance untuk lagu O Primavera, gioventu de l’anno karya Claudio Monteverdi. Penghargaan lainnya ialah The Best Contemporary Song Arrangement untuk lagu Janger gubahan Avip Priatna dan A. Bambang Jusana.



Keikutsertaan di festival tersebut merupakan bagian dari kegiatan PSM-ITB Cultural Tour ketujuh. “Jumlah rombongan yang berangkat ialah 39 orang penyanyi dan seorang dirigen,” kata Ketua Delegasi ITB Cultural Tour 2016, David Santoso Yuwono, Jumat, 5 Agustus 2016.



Kompetisi berlangsung selama sehari pada 21 Juli 2016. Dalam dua kategori yang diikuti PSM ITB, mereka bersaing ketat dengan grup paduan suara Cantabile dari Israel. Seusai lomba dan singgah di Belgia, rombongan kembali ke Tanah Air pada 29 Juli 2016.



Festival tersebut melombakan sepuluh kategori utama, seperti Mixed Choirs Adults, Equal Voices Choirs Adults, Mixed Youth Choir, Chamber Choirs, dan Children Choirs yang dikuasai tim dari Cina dan Korea Selatan.



Dipimpin dirigen Adi Nugroho, PSM-ITB membawakan lagu O Primavera, gioventu de l’anno aransemen Claudio Monteverdi, Hentakan Jiwa aransemen Ken Steven, dan Ave Maria aransemen Ivan Yohan saat tampil di kategori Mixed Youth Choir.



Adapun lagu-lagu yang dibawakan PSM-ITB pada kategori Folksong ialah Ciao, Bella Ciao aransemen Ben Parry sertalagu Janger dan Yamko Rambe Yamko aransemen Agustinus Bambang Jusana. Total dana ikut festival itu, kata David, Rp 1,2 miliar, berasal dari sejumlah sponsor dan mahasiswa paduan suara ITB.



ANWAR SISWADI