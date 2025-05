TEMPO.CO, Jakarta - Pameran industri kecantikan terbesar di Indonesia, Cosmobeaute, digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, 15-17 Oktober 2015. Dalam pameran ini, pengunjung disuguhi produk dan teknologi anyar di dunia kecantikan oleh 250 peserta dari 18 negara peserta. Di antaranya Amerika Serikat, Bahrain, Pakistan, Perancis, dan Turki.



"Kerja sama dari organisasi kecantikan lokal dan internasional ini kami harap bisa menghubungkan bisnis kecantikan di Indonesia, kawasan ASEAN, dan seluruh dunia," kata Marketing and Communication Executive Cosmobeaute Karen Goh di JCC, Kamis, 15 Oktober 2015.



Cosmobeaute diisi sejumlah kegiatan, di antaranya kompetisi make up bertema “Discovering the SEAcret Beauty”. Kompetisi itu diikuti seratus peserta lokal dan internasional dengan jajaran juri dari Indonesia, Vietnam, Myanmar, dan Hong Kong.



Ada juga puluhan seminar tentang kecantikan dan kesehatan yang melibatkan dokter ahli estetika. Di antaranya mengenai penuaan kulit, perawatan rambut, tren kecantikan, dan tentang spa holistik.



"Untuk ulang tahun kesepuluh kali ini, kami mengadakan program Spa Day yang akan membahas pelbagai hal soal spa. Mulai sejarah, bisnis, hingga perkembangan terkini mengenai spa," ujar Karen.



ISMA SAVITRI