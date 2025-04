Peduli Anak, Begini Aksi Song Hye Kyo

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Song Hye-kyo, yang baru memberi kejutan lewat pengumuman rencana pernikahan dengan Song Joong-ki, diam-diam menyumbangkan 100 juta won (Rp1,1 M) ke rumah sakit anak, kata seorang sumber, belum lama ini.



Dilansir kantor berita Yonhap, sang aktris memberi donasi ke Seoul National University Children's Hospital pada Mei, bertepatan dengan Hari Anak, kata pejabat rumah sakit. Song dikabarkan meminta rumah sakit untuk merahasiakan donasinya.



Tahun lalu, Song menyumbangkan suaranya sebagai narator dokumenter anak "May, Children" di KBS 1 TV. Program itu merekam kehidupan sehari-hari dari staf medis dan pasien anak di rumah sakit.



Song dikenal sering memberi donasi untuk sosial sepanjang karirnya. Dia menyumbangkan 150 juta won untuk Beautiful Fund pada Desember tahun lalu.



Song Hye-kyo 35 tahun ini menjadi berita hangat sejak mengumumkan rencana pernikahan dengan Song Joong-ki, rekan aktingnya di drama "Descendants of the Sun" pada Oktober mendatang. Sebelumnya rumor mereka berkencan sudah lama merebak, namun keduanya selalu menampik hal itu.



ANTARA