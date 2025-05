Pellegrini Tak Mau City Hanya Main Main di Pra Musim

TEMPO.CO, Jakarta - Pelatih Manchester City Manuel Pellegrini menyatakan kemenangan bukan hal penting dalam turnamen International Champions Cup (IIC) 2015, namun dia menegaskan tim asuhannya akan tetap berupaya meraih angka maksimal.

Dia mengemukakan hal tersebut menjelang Manchester City akan meladeni juara Liga Champions Eropa 10 kali Real Madrid di pentas ICC yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (24/7/2015) mulai pk. 17:00 WIB di Melbourne Cricket Ground di Melbourne, Australia.

Real Madrid merupakan tim yang pernah ditukangi pelatih berpaspor Chile tersebut. Dia berada di Stadion Santiago Bernabeu, markas Real Madrid, pada 2009 hingga 2010, tetapi gagal mempersembahkan satu trofi pun.

“Kami tengah berada di pramusim dan ini (ICC 2015) hanya laga persahabatan. Meskipun begitu, fans berhak mendapatkan pertandingan bagus. Saya yakin Real madrid dan kami akan memainkan pertandingan yang bagus,” ungkapnya menjelang pertandingan tersebut.

Mantan pemain belakang Timnas Chile berusia 61 tahun itu menambahkan bahwa bermain di hadapan 90.000 penonton adalah hal besar untuk para pemain. “Meskipun hasil tidaklah penting, kedua tim akan mencoba untuk menang.”

Dia mengaku pertandingan melawan Real Madrid merupakan sesuatu yang spesial baginya terutama kepada para suporter tim ibu kota Spanyol tersebut yang selalu mendukungnya selama melatih skuat berjuluk Los Blancos.

Pertandingan City vs Real Madrid akan menentukan juara ICC 2015 edisi Australia—dua lainnya dimainkan di AS sebagai tuan rumah utama dan China—setelah dalam pertandingan pertama Real kalah adu penalti dari AS Roma dan City menang adu penalti melawan klub Serie A itu.

Adu penalti dalam dua pertandingan terdahulu dilakukan untuk menentukan pemenang setelah keduanya berakhir imbang. Real Madrid vs Roma seri 0-0, sedangkan City vs Roma selama 90 menit berakhir dengan skor 2-2.

Tetapi nilai hasil kemenangan adu penalti di ajang ini hanya diganjar 2 angka, sebaliknya kalah adu penalti mendapat nilai 1. Kemenangan dalam 90 menit sebagaimana biasa mendapat 3 angka, dan kalah dalam 90 menit tak mendapat nilai. Dengan demikian, nilai Roma kini 3, City 2, dan Real Madrid 1.



BISNIS.COM