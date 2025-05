Perbesar

Kepolisian Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah (one way) di Jalan Raya Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 13 Mei 2025. Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa arus lalu lintas sistem satu arah (one way) dari Puncak menuju arah Jakarta untuk mengurai kemacetan kendaraan pada hari terakhir libur panjang Hari Raya Waisak dan cuti bersama sejak pukul 12:00. Magang/Tempo/Ahmad Naufal Oktavian.