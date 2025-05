TEMPO.CO, Jakarta - Banyak hal menarik pada hari pertama Conference of Parties (COP) ke-21, atau Konferensi Internasional Perubahan Iklim. Dari pembagian puluhan ribu apel organik gratis, cokelat ala perubahan iklim, dan "malaikat" penjaga perubahan iklim.



"Malaikat" tersebut menyapa para peserta dan delegasi di gerbang masuk Le Bourget Exibhition Center. Mereka membawa beberapa tulisan kampanye, seperti "Coal Kills", "Zero Emission", dan "Save Our Climate". Tak jarang para peserta berhenti sejenak untuk berfoto dengan enam perempuan "malaikat" tersebut.



Tak jauh dari situ ada acara bagi-bagi apel gratis oleh Carrefour. Apel itu, mereka mengklaim, bukan sembarang apel. Melainkan apel yang dibuat secara organik.



"Cara dan pembuatannya dirancang untuk menghasilkan emisi seminimal mungkin," kata seorang petugas kepada Tempo sambil membagikan apel di depan pintu masuk Le Bourget Exibhition, Senin, 30 November 2015.



Carrefour setidaknya menyiapkan 10 ribu apel gratis untuk dibagi-bagikan kepada para delegasi dan peserta dalam pembukaan ini. Apel-apel tersebut dibagikan sejak pukul 09.00 waktu setempat.



Setelah melewati pintu masuk dan penjagaan yang berlapis tiga, para peserta langsung disambut oleh sekelompok orang yang membagikan cokelat gratis. Cokelat ini bertajuk "The Change Chocolate". "Produk netral karbon," ujar orang yang membagikan cokelat.



Cokelat buatan negara Swiss tersebut diklaim juga memakai bahan organik seperti apel Carrefour. Menariknya adalah dalam bungkus cokelat tersebut ada pesan untuk para pemimpin dunia agar memikirkan anak-cucu dalam membuat kebijakan perubahan iklim. "We children and climate are first, the economy is second," demikian yang tertulis dalam bungkus.



AMRI MAHBUB (PARIS)