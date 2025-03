Perbesar

Kemacetan panjang di KM 248 saat penerapan lalu lintas satu arah atau one way di ruas Tol Cikopo-Palimanan, exit tol Pejagan, Brebes, Jawa Tengah, 27 Maret 2025. Kepolisian Daerah Jawa Tengah resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah, atau one way lokal untuk mengurai kemacetan di wilayah tol Jawa Tengah dari wilayah Brebes tepatnya di KM 261 hingga KM 414. Upaya ini dilakukan menjelang penerapan one way nasional di Tol Trans Jawa. Tempo/Imam Sukamto