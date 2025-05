Penjualan Musik Digital Sudah Lampaui Album Konvensional

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki era baru, untuk pertama kalinya penjualan musik digital dilaporkan menyalip penjualan album fisik. Dikutip dari Digital Spy, penjualan digital melonjak 10,2 persen, menyalip media fisik yang dipimpin oleh sejumlah penyanyi papan atas di antaranya Adele, Justin Bieber, dan Taylor Swift.



The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) telah menyelesaikan studi terbaru yang menunjukkan musik digital mengambil 45 persen bagian dari kekayaan industri musik, sedangkan media fisik hanya 39 persen.



Hal tersebut, menurut IFPI, disebabkan oleh semakin banyaknya layanan musik, seperti Apple Music dan Tidal, selama setahun terakhir.



"Setelah dua dekade mengalami penurunan, tahun 2015 menjadi tonggak sejarah untuk industri rekaman musik di mana pertumbuhan pendapatan terukur secara global. Konsumsi musik meledak, dan untuk pertama kalinya pendapatan digital menyalip pendapatan format fisik," kata bos IFPI Frances Moore.



"Hal ini mencerminkan industri yang telah disesuaikan dengan era digital serta muncul lebih kuat dan lebih cerdas," ujarnya.



Meski tetap terjadi penurunan, penjualan musik fisik menurun jauh lebih lambat pada 2015 dibandingkan tahun 2014.



ANTARA