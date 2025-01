Penjualan Tiket Film Bioskop saat Imlek di China Tembus Rekor Hingga 25 Miliar Yuan

Enam film dijadwalkan akan dirilis selama liburan: "The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero," "Ne Zha 2," "Detective Chinatown 1900," "Creation of the Gods II: Demon Force," "Operation Hadal" dan "Boonie Bears: Future Reborn." Empat film pertama masing-masing melampaui 200 juta yuan dalam penjualan tiket prapenjualan, menjadikannya periode prapenjualan tersukses dalam sejarah.