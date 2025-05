TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Prof Dr Djarot Sulistio Wisnubroto mengatakan, Batan butuh lebih banyak peran serta perempuan.



"Peran perempuan di nuklir sangat penting," kata Djarot dalam acara L'Oreal Girls in Science 2015 di Batan Serpong, Tangerang, Banten, Rabu malam.



Selama ini nuklir memberikan kesan maskulin karena bidang itu lebih banyak digeluti pria. Dia berharap ada semakin banyak perempuan dari kaum yang akan menjadi regenerasi para peneliti Batan.



Saat ini, proporsi perempuan di Batan hanyalah seperempat dari jumlah pekerja. "Tapi mereka memberikan kontribusi signifikan," ujar ahli rekayasa nuklir lulusan Universitas Tokyo, Jepang, ini.



Salah satu pekerjaan rumah bagi Batan adalah mensosialisasikan sisi positif nuklir di kalangan masyarakat yang sebagian besar masih menganggapnya sebagai momok menakutkan.



Djarot berpendapat sosialisasi nuklir yang dilakukan oleh kaum hawa akan lebih mudah diterima masyarakat.



"Sosialisasi yang dilakukan generasi muda dan perempuan lebih efektif bila dilakukan laki-laki, sepertinya akan lebih mudah masuk," imbuh dia.



L'Oreal Girls in Science 2015 mengundang 15 tim SMA di Indonesia ke Batan Serpong, Tangerang, untuk memperkenalkan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir lewat cara menyenangkan. Kompetisi yang dimenangi SMA Plus Pembangunan Jaya itu bertujuan menumbuhkan kecintaan para siswi terhadap sains. Ke depannya, diharapkan semakin banyak partisipasi perempuan di dunia sains dan teknologi.



ANTARA