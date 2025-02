Perbesar

Salah kio atau patung dewa yang diarak dalam perayaan Cap Go Meh di Kota Padang, 8 Februari 2025. Kio ini diarak mulai dari Klenteng See Hin Kiong hingga kembali ke Rumah Himpunan Keluarga Lie Kwee. Cap Go Meh di Kota Padang dirayakan dengan arak-arakan kio, barongsai, sipasan dan tarian naga. Tempo/Fachri Hamzah