Perbesar

Perdagangan emas di Galeri 24, Jakarta, 29 April 2025. Harga emas di Galeri 24 pada 29 April 2025, yaitu emas Galeri 24 Rp 1.984.000 per gram, emas Antam Rp 2.047.000 per gram, dan emas UBS Rp 1.991.000 per gram. Tempo/M Taufan Rengganis