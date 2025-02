Di Balik Pergantian Bos Danantara: Benarkah Muliaman Hadad Tersingkir?

Ketika ditemui dalam acara “The Business Environment in Indonesia: Exploring the World Bank’s Business Ready Report” di Jakarta pada Senin, 10 Februari 2025, Rosan tak menjawab pertanyaan tentang informasi yang menyebut dia akan memimpin Danantara. Dia hanya mengatakan Danantara akan menjadi kekuatan besar untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. “Insyaallah bisa diluncurkan, segera.”

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance Andry Satrio Nugroho mengatakan pemilihan pengurus dan pengawas Danantara krusial lantaran tantangan yang bakal dihadapi lembaga ini berat. Salah satunya menyehatkan BUMN yang bermasalah. “Kalau ditaruh di bawah Danantara khawatir bisa memberikan sinyalemen negatif,” tuturnya. Menurut Andry, Danantara harus mencari investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Karena itu, semestinya portofolio badan pengelola investasi ini adalah BUMN berkualitas.