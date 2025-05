TEMPO.CO, Banyuwangi - Untuk mengisi kevakuman musim kompetisi, Persatuan Sepak Bola Banyuwangi (Persewangi) Jawa Timur menggelar turnamen mini. Turnamen bertajuk Sunrise of Java Cup 2015 tersebut diikuti oleh Persewangi, Timnas U-23 (Garuda All Star), Arema Cronus, dan Bali United Pusam FC.



Ketua panitia turnamen Heriyanto mengatakan turnamen yang digelar pada 30 Juni-5 Juli tersebut berhadiah satu unit mobil. “Tapi mereknya apa, belum bisa kami publikasikan,” kata Heriyanto dalam konferensi pers, Senin malam, 22 Juni 2015.



Pertandingan akan digelar pukul 21.00 WIB di Stadion Diponegoro Banyuwangi. Heriyanto mengatakan ketiga klub tersebut sudah menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti turnamen. Seluruh klub sudah berdatangan ke Banyuwangi pada 29 Juni 2015.



Heriyanto menjelaskan turnamen kecil tersebut digelar agar pemain tetap bergairah. Sebab setelah Menteri Pemuda dan Olahraga membekukan PSSI, praktis seluruh kompetisi berhenti. Para suporter sepak bola pun tidak bisa menikmati penampilan klub kesayangan mereka. “Tanpa kompetisi, klub sepak bola cuma berlatih terus,” katanya.



Timnas U-23 (Garuda All Star), Arema Cronus, dan Bali United Pusam FC dipilih agar bisa meningkatkan performa Persewangi. Ketiganya memiliki pemain-pemain yang bereputasi bagus. Selain itu, kehadiran timnas dan kedua klub bisa memberikan hiburan tersendiri bagi masyarakat.



Tiket dibuka mulai harga Rp 30 ribu untuk tribun ekonomi, VIP seharga Rp 50 ribu, dan VVIP Rp 100 ribu.



IKA NINGTYAS