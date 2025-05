TEMPO.CO, Jakarta - Demi memenuhi infrastruktur 5G, CTO ZTE Asia-Pacific David An mengaku sedang mempersiapkan chipset bersama produsen cip asal Amerika Serikat, Qualcomm.



"Untuk menjalankan 5G, diperlukan perangkat dan aplikasi. ZTE telah membuat chipset-nya sendiri yang dikembangkan bersama Qualcomm," ujar David An disela acara Telco Strategies 2015 di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2015.



Tidak hanya dari sisi perangkat keras, An juga menuturkan ZTE tengah mengembangkan perangkat lunak.



"Software device interface untuk 5G sedang dikembangkan dalam riset," ucapnya.



Menurut Presiden Direktur ZTE Indonesia Mei Zhonghua, untuk menjalankan 5G, diperlukan ketersediaan handset. Tidak hanya ketersediaan, handset tersebut juga harus terjangkau.



Selain itu, Zhonghua mengatakan waktu yang tepat bagi operator untuk memasuki era teknologi 5G juga diperlukan, mengingat para operator akan mempertimbangkan return on revenue.



"Yang pertama, handset harus tersedia dan terjangkau, serta timing operator juga penting," tuturnya.



