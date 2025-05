Persib Targetkan Menang Telak Lawan New Radiant

TEMPO.CO , Bandung:Pelatih Kepala Persib Bandung Djadjang Nurdjaman mengatakan, saat ini dia berfokus melatih anak asuhnya guna persiapan pertandingan penyisihan grup H, AFC Cup 2015 kontra New Radiant pada Selasa, 29 April 2015 mendatang di Maladewa.



"Ya kami punya waktu satu minggu sekitar 6 kali lagi latihan untuk persiapan melawan New Radiant, kami berfokus kesana saja dulu," kata Djanur, sapaan akrab Djadjang kepada wartawan di lapangan Progresif, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, 21 April 2015.



Menurut Djanur, latihan tersebut masih tetap difokuskan pada pemulihan stamina Atep dkk, mengingat kemarin dirinya terpaksa meliburkan pemainnya karena kompetisi Qatar Nasional Bank (QNB) League 2015 diberhentikan sementara. "Latihan ini juga tetap untuk meningkatkan kondisi fisik dengan banyak game," katanya.



Selain itu, Djanur mengaku menambah porsi latihan dalam melakukan penyelesaian akhir. Pemain skuad Maung Bandung, julukan Persib, harus melahap materi latihan dalam melakukan eksekusi bola mati juga melakukan finishing touch guna membobol gawang. "Ditambah sedikit penyelesaian akhir karena kita lemahnya disitu," ujarnya.



Latihan siang hari yang diterapkannya, ucap Djanur, dinilai sesuai dengan strateginya dalam menyiasati iklim cuaca panas di Maladewa. "Kita dapat informsasi disana cuaca pantai, panas dan agak lembab juga, ini juga sebagai salah satu usaha kita kalau kalau disana main siang, kita siap," katanya.



Dalam pertandingan kontra New Radiant nanti, Djanur menargetkan skuad Maung Bandung bisa meraih poin maksimal dengan mengalahkan tim perwakilan Maladewa dalam ajang AFC Cup itu. Selain itu, pertandingan nanti pun menjadi penentu lolos atau tidaknya Persib dari Penyisihan grup H.



"Kami mencoba ambil tiga poin karena kita juga pernah mengalahkan New Radiant disini, jadi kenapa tidak walapun kita bermaib di kandang mereka," katanya.



AMINUDIN