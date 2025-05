TEMPO.CO, Depok - Kepolisian Resor Kota Depok memanggil Koordinator Lapangan The Jakmania Kota Depok Ahmad Ridwan untuk mencegah tindak kriminal saat laga final Piala Presiden antara Persib dan Sriwijaya FC di Gelora Bung Karno, Minggu, 18 Oktober 2015.



Kepala Polresta Depok Komisaris Besar Dwiyono mengatakan telah bertemu dengan Koordinator Lapangan The Jakmania Kota Depok di Rumah Makan Simpang Raya, Jalan Margonda Raya, Rabu malam, 14 Oktober 2015.



Dalam pertemuan tersebut, polisi meminta suporter The Jakmania Depok tidak bertindak anarkistis atau menghadang suporter Persib yang bakal datang ke Jakarta.



"Kami mengimbau teman-teman suporter The Jakmania Depok agar menghindari sikap anarkistis yang berujung pada kriminalitas, seperti menghadang, merusak kendaraan, dan mengeroyok suporter Viking," ucap Dwiyono saat dihubungi Tempo, Kamis, 15 Oktober 2015.



Polisi berharap The Jakmania bisa membantu menciptakan keamanan saat pertandingan final di GBK berlangsung. Untuk itu, sebelum pertandingan, polisi melakukan sosialisasi kepada The Jakmania Depok. "Kami membantu mengawal sebelum dan setelah pertandingan, agar berjalan aman," ucapnya.



Adapun Koordinator Wilayah The Jakmania Kota Depok Asep Jarkasih menuturkan, dalam setiap pertandingan Persija, pihaknya selalu mengimbau dan memberi tahu teman suporter The Jakmania agar tidak bertindak anarkistis. Tapi kadang ada suporter yang bertindak di luar batas. "Kadang ada oknumnya," katanya.



IMAM HAMDI