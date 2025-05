TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Resor Kota Depok Komisaris Besar Dwiyono mengatakan telah bertemu dengan Koordinator Lapangan The Jakmania Depok di Rumah Makan Simpang Raya, Jalan Margonda Raya, Rabu malam, 14 Oktober 2015.



Dalam pertemuan tersebut, Dwiyono meminta suporter The Jakmania Depok tidak bertindak anarkistis atau menghadang supoter Persib (Viking) yang bakal datang ke Jakarta. "Kami mengimbau teman-teman suporter The Jakmania Depok agar menghindari bersikap anarkis yang berujung pada kriminalitas, seperti menghadang, merusak kendaraan dan mengeroyok suporter Viking," ucap Dwiyono saat dihubungi Tempo, Kamis, 15 Oktober 2015.



Ia berujar, bila suporter The Jakmania melakukan tindakan anarkistis yang menjurus pidana, polisi akan menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dia menjelaskan, pertandingan final Piala Presiden digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan tidak dipindah ke stadion lain karena ini merupakan pertandingan nasional yang dinanti banyak suporter. "Memang tidak dilakukan di stadion lain dengan alasan itu. Polisi akan bersiaga penuh menjaga pertandingan," tuturnya.



Kemarin, Mahaka Sports and Entertainment selaku penyelenggara beserta Kepolisian Daerah Metro Jaya akhirnya memutuskan laga final Piala Presiden 2015 yang mempertemukan Persib Bandung dengan Sriwijaya FC digelar di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta.



Menurut Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian dalam konferensi pers kemarin, 60-80 ribu bobotoh akan hadir dari seluruh Jawa Barat. Karena itu, kepolisian akan bekerja sama dengan aparat TNI dari Kodam Jaya untuk mengamankan pertandingan final Piala Presiden di GBK.



Selain itu, Polda Metro Jaya sudah menugaskan para kepala polres di wilayah Jakarta untuk menjalin komunikasi dengan koordinator wilayah The Jakmania. Polisi juga akan melakukan sweeping terhadap para suporter untuk menyita barang-barang berbahaya, seperti minuman keras, senjata tajam, kembang api, dan sinar laser, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat memicu keributan.



IMAM HAMDI | ANGELINA ANJAR SAWITRI