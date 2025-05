TEMPO.CO, Surabaya - Pemain andalan Surabaya United, Evan Dimas Darmono, mengatakan timnya akan bermain ngotot ketika melawan pemain-pemain senior Pusamania Borneo FC pada laga terakhir babak penyisihan Grup C Piala Jenderal Sudirman di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Senin, 30 November 2015.



“Jadi nanti kami akan bermain ngotot karena itu pertandingan yang sangat menentukan bagi tim,” kata Evan kepada Tempo setelah latihan di lapangan Brigif 1 Marinir, Sidoarjo, 29 November 2015.



Evan tidak mengkhawatirkan adanya tiga pemain Surabaya United yang mendapatkan akumulasi kartu kuning, seperti Firli Apriansyah (pemain belakang), Asep Berlian (pemain tengah), dan Rudi Widodo (pemain depan). Menurut dia, pemain baru yang disiapkan untuk menggantikannya tidak kalah bagus. “Tim kami kan banyak, tidak hanya sebelas orang, jadi pasti banyak penggantinya,” ujar Evan.



Ketiganya akan diganti pemain muda yang sudah dipersiapkan tim pelatih. Rudi Widodo akan digantikan Fandi Eko Utomo, Subo seto atau Siswanto. Sedangkan peran Asep Berlian akan digantikan Zufiandi dan Hargianto, dan posisi Filri Apriansyah akan diisi Munhar atau Sahrul Kurniawan.



Ia berharap penggantian pemain itu tidak akan berpengaruh pada kualitas permainan Surabaya United saat menjamu pemain-pemain senior Borneo FC. “Insya Allah tidak terlalu berpengaruh, dan kami siap tampil maksimal,” katanya.



Saat menghadapi Persela Lamongan, Evan berperan penting membawa kemenangan timnya. Saat itu, ia menjadi pahlawan dengan mencetak gol penentu kemenangan setelah timnya ditahan imbang 3-3 oleh Persela. Dengan kegigihan dan kelihaiannya mengolah si kulit bundar, dia berhasil merobek gawang Persela sehingga mengubah skor menjadi 4-3. Dengan gol Evan itu, Surabaya United berhasil mengamankan 3 poin dan berada pada posisi ketiga saat ini.



Surabaya United dan Borneo FC akan memperebutkan posisi runner-up pada babak penyisihan Grup C Piala Jenderal Sudirman. Poin yang mereka kumpulkan hanya terpaut satu angka. Surabaya United mengoleksi 6 poin, sedangkan Borneo FC berhasil mengoleksi 7 poin. Posisi teratas Grup C dihuni PS TNI dengan 8 poin.



Pertandingan ini merupakan laga terakhir bagi setiap tim di Grup C. Setelah itu akan ditentukan siapa saja yang masuk ke babak delapan besar Piala Jenderal Sudirman, meskipun sebenarnya sudah jelas dua tim ini akan masuk delapan besar.



MOHAMMAD SYARRAFAH