TEMPO.CO, Semarang - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said optimistis akan diusung sebagai salah satu kandidat oleh sejumlah partai politik dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018.



"Percaya saja, akan tiba waktunya parpol mengambil keputusan yang bijak. Sosok yang diterima masyarakat luas dan punya banyak jaringan," katanya di sela acara Silaturahmi Warga Jawa Tengah bersama Sudirman Said di Balairung Universitas PGRI, Semarang, Ahad, 20 Agustus 2017.



Sudirman mengaku intens melakukan kunjungan ke daerah-daerah di Provinsi Jawa Tengah guna sosialisasi terkait dengan rencana dia maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, sekaligus menjalin jaringan yang luas dan mencari masukan yang tajam dan akurat mengenai pembangunan Jawa Tengah ke depan.



Menurut dia, jika sudah punya banyak jaringan dan mengerti mengenai kondisi Jawa Tengah, hal itu bisa jadi menjadi nilai tambah bagi dirinya sehingga menjadi salah satu kandidat yang diusung sejumlah partai politik.



Ia mengungkapkan, ada tiga partai politik yang sudah mulai mengerucut mengenai pencalonannya, yaitu Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN).



Kendati demikian, Sudirman menyebutkan ketiga partai politik tersebut tidak bisa memberi garansi bakal mengusungnya pada pilgub mendatang. "Yang jadi garansi kan usaha saya sendiri dan saya menghormati proses politik (penjaringan calon gubernur)," ujarnya.



Sudirman tidak berniat mencalonkan diri lewat jalur perseorangan pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018, karena, menurut dia, menjadi calon gubernur harus didukung partai politik.



ANTARA