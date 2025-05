Playoff Piala Eropa: Swedia vs Denmark, Bosnia vs Irlandia

TEMPO.CO, Jakarta - Republik Irlandia wajib mengalahkan Bosnia-Herzegovina untuk mencapai putaran final Piala Eropa 2016 di Prancis musim panas mendatang, setelah dilakukan undian babak playoff pada Minggu.



Pasukan Martin ONeill menghuni peringkat ketiga pada Grup D kualifikasi di belakang juara dunia Jerman dan Polandia, dan itu sudah cukup untuk membawa mereka mendapatkan satu dari delapan tiket playoff untuk menentukan tim-tim yang lolos ke turnamen berisi 24 tim itu.



Bosnia merupakan tim terbaik di bawah Belgia dan Wales yang lolos dari Grup B. Irlandia sebelumnya baru satu kali bertemu Bosnia, di mana Irlandia menang 1-0 berkat tandukan Shane Long pada Mei 2012 saat mereka masih dilatih Giovanni Trapattoni, setelah mencapai putaran final Piala Eropa 2012 berkat kemenangan playoff atas Estonia.



Pada pertandingan-pertandingan lainnya, Swedia berhadapan dengan Denmark pada "derby Skandinavia," Ukraina bermain melawan Ukraina, dan Norwegia berhadapan dengan Hongaria.



Undian-undian playoff Piala Eropa 2016:

Swedia vs Denmark

Ukraina vs Slovenia

Bosnia-Herzegovina vs Irlandia

Norwegia vs Hungaria



(Kedua leg akan dimainkan pada 12 dan 17 November, pemenang akan lolos ke putaran final Piala Eropa 2016 di Prancis).



ANTARA