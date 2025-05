Pokemon GO Dipastikan Segera Melenggang di Android Wear

TEMPO.CO, Jakarta - Pokemon GO tengah bersiap untuk menyambut aksesoris pendamping Pokemon GO Plus yang akan dirilis pada 16 September mendatang. Tidak hanya aksesoris pendamping, Pokemon GO juga akan mendukung Android Wear.



Dikutip dari Phone Arena, Senin, Android Watch akan menggunakan Bluetooth untuk berkomunikasi dengan smartphone Android. Dan, komunikasi tersebut akan dienkripsi menggunakan metode Advanced Encryption Standard (AES).



Lebih jauh, Pokemon GO Plus akan memotori Android Watch yang berarti bahwa pengguna tidak perlu membuka aplikasi game pada smartphone saat bermain pada arloji pintar.



Perlu disebutkan bahwa Pokemon GO akan kompatibel dengan berbagai perangkat Android Wear, di mana aplikasi akan memindai hardware jam tangan dan akan melakukan konfigurasi.



Tidak hanya itu, perangkat Android Wear juga akan kompatibel dengan iOS, yang berarti bahwa pemain Pokemon GO akan dapat menggunakan smartwatch Android dan memasangkannya dengan handset iOS.



Dukungan Android Wear untuk Pokemon GO ditandai dengan fungsi penuh dalam kode aplikasi, sehingga satu-satunya hal yang perlu dilakukan Niantic adalah mengaktifkannya.



ANTARA