Sejumlah pihak mendesak agar pemerintah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat (AS) setelah Presiden AS Donald Trump menetapkan kebijakan tarif impor sebesar 32 persen untuk Indonesia. Namun, di sisi lain, jabatan Duta Besar Republik Indonesia atau Dubes RI untuk AS selaku perpanjangan tangan Indonesia dengan Gedung Putih, ternyata kosong sejak dua tahun lalu.