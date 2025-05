TEMPO.CO, Bandung - Sebuah benda yang diduga bom berkekuatan rendah meledak tepat di sebuah mobil milik salah satu stasiun tv nasional, TV One, yang terparkir di depan rumah dinas Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, Jumat dinihari, 1 Januari 2015.



Ledakan yang diduga berasal dari bom itu terjadi di Jalan Dalem Kaum, Kota Bandung. Ledakan tersebut terjadi setelah masyarakat Bandung berpesta merayakan malam pergantian tahun. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.



"Benar ada benda diduga bom menyala di depan Pendopo Wali Kota Bandung sekitar pukul 01.30," ujar Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Komisaris Besar Sulistio Pudjo kepada Tempo, Jumat, 1 Januari 2016.



Sulistio mengatakan saat ini tim polisi dan Gegana sedang mendalami benda apakah yang meledak tersebut. "Sedang didalami apakah itu molotov, apakah mercon atau bom," ujarnya.



Berdasarkan informasi yang dihimpun Tempo, benda diduga bom tersebut sempat meledak tepat di bawah mobil APV silver nomor polisi B-1266-TOB milik stasiun TV One. Menurut kameramen TV One, M. Ishak, kejadian tersebut terjadi saat dia dan seorang sopir sedang berada di dalam mobil. Tiba-tiba suara mirip petasan meledak tepat di bawah mobilnya.



"Saat kejadian ledakan itu saya dan driver refleks keluar mobil, entah petasan atau bom saya gak tau, waktu keluar sudah banyak asap," ujarnya.



Saat ini tim Inafis Polrestabes Bandung masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Selain itu, sejumlah saksi dimintai keterangan di Markas Polrestabes Bandung.



IQBAL T. LAZUARDI S.