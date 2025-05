TEMPO.CO, Bandung - Mobil patroli polwan dengan hiasan Hello Kitty milik Polres Cimahi menjadi primadona baru masyarakat Cimahi. Dengan hiasan stiker dan atribut Hello Kitty serba merah muda, petugas patroli tersebut mengelilingi jalan-jalan Cimahi yang mulai padat.



Beroperasi mulai pukul 6 pagi, empat polisi wanita cantik ini selalu jadi pusat perhatian pengguna jalan maupun warga sekitar. Keunikan mobil patroli polwan tersebut membuat sebagian warga yang melihatnya ingin berfoto bersama ataupun sekadar mengabadikan dari jauh. "Setiap patroli, pasti aja ada yang ngajak foto bareng atau selfie sama mobilnya. Kebanyakan anak sekolah. Mungkin karena lucu," ujar Ajun Inspektur Polisi Satu Nina Farlina, Senin, 16 Maret 2015.



Mobil yang berpatroli dua kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore, ini bertugas menertibkan dan mengimbau para pengguna jalan. Dengan pengeras suara, para petugas menegur dengan ramah kendaraan-kendaraan yang parkir di sisi jalan. Beberapa pengendara yang mendapat teguran langsung memindahkan posisi parkir kendaraannya ke tempat yang telah disediakan.



Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi AKP Bonny Facius Surano menyatakan, karena mendapat respons positif, pihaknya akan menambah satu mobil patroli lagi yang didesain khusus. Mobil ini bertujuan memudahkan para petugas patroli mengawasi lalu lintas sekitar. "Polres Cimahi kini menjadi acuan untuk mengadakan mobil patroli polwan semacam ini," ujarnya.



Mobil patroli Hello Kitty tersebut memang hanya diperuntukkan bagi para polisi wanita untuk menertibkan lalu lintas dan memberikan imbauan pada jam-jam ramai, seperti jam pulang atau pergi kerja. "Kami berpatroli pada jam pulang dan pergi kantor, jadi tidak ikut patroli dalam penanganan begal. Untuk begal sudah ada bagiannya sendiri," ujar Aiptu Nina.



Ditanya soal inovasi baru, AKP Bonny menjelaskan bahwa pasti akan selalu ada inovasi baru yang lebih menarik. "Pasti ada, setelah mobil patroli polwan dengan Hello Kitty, nanti ada mobil untuk polisi pria. Itu masih dalam rencana," ujar AKP Bonny.



DWI RENJANI