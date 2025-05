PON 2016, Simulasi Wasit Digelar 3 Hari Sebelum Pembukaan

TEMPO.CO, Bandung - Kepala Bidang Pertandingan PB Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX/2016 Jawa Barat Yudha Munajat Saputra mengatakan wasit yang bakal dipilih untuk memimpin pertandingan seluruh cabang olahraga PON XIX/2016 nanti akan mengikuti simulasi wasit.



"Pada H-3 nanti akan diadakan simulasi wasit yang akan diikuti oleh seluruh wasit yang akan memimpin seluruh cabor PON. Simulasi itu dilaksanakan di seluruh venue," ujar Yudha, Senin, 8 Agustus 2016.



Menurut Yudha, simulasi itu dilakukan guna menguji kesiapan para wasit yang bakal memimpin laga seluruh cabor PON XIX/2016 Jawa Barat. "Untuk menguji kalau ada persyaratan dan aturan baru dalam cabor nanti. Jadi intinya pemantapan rule of the game," katanya.



Yudha mengatakan wasit yang memimpin pertandingan dalam perhelatan olahraga terbesar di Tanah Air itu memiliki rekam jejak bagus dan tidak diragukan lagi. Pengalaman dalam memimpin laga pun menjadi acuan bidang pertandingan dalam melakukan seleksi pemilihan wasit.



"Wasit itu sudah disiapkan oleh panpel. Ada yang dari dalam juga luar negeri tapi kalau ada wasit kita yang bersertifikat luar negeri kenapa kita harus pake wasit luar negeri kan kualitasnya sama, artinya diprioritaskan dulu wasit yang di dalam negeri," katanya.



Menurut Yudha, saat ini Bidang Pertandingan sudah memasuki tahap koordinasi dengan tim dewan hakim, tim panwas (panitia pengawas) juga tim keabsahan kontingen agar nanti ketika sudah mulai dihelatnya pertandingan seluruh tim yang menjadi bagian bidang pertandingan bisa lebih sinergis.



PON XIX 2016 akan digelar di Jawa Barat mulai 17 sampai 29 September 2016. PON XIX akan mempertandingkan 44 cabang olahraga di 68 venue yang tersebar di kabupaten/kota di Jawa Barat.



AMINUDIN A.S.