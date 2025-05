PON 2016, Triadi Pecahkan Rekor Renang Berusia 12 Tahun

TEMPO.CO, Bandung - Atlet renang Triadi Fauzi S. tampil mengesankan saat berlaga di nomor 200 meter gaya ganti perorangan putra cabang olahraga renang di Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX 2016 Jawa Barat.



Dia berhasil memecahkan rekor nasional saat bertarung pada babak penyisihan di Gelanggang Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Setiabudi, Kota Bandung, kemarin.



Triadi menorehkan catatan waktu 2 menit 6 detik. Rekor nasional sebelumnya dipegang Albert C. Sutanto dengan waktu 2 menit 7 detik. Rekor Albert telah bertahan sekitar 12 tahun sampai kemarin.



Triadi mengatakan ia tampil tidak dalam performa terbaik. Namun ia tetap bersyukur lantaran bisa memecahkan rekor itu. "Itu belum top performance saya," ujarnya setelah bertarung pada babak penyisihan.



Perenang asal Jawa Barat berusia 25 tahun itu menargetkan bisa menyabet medali emas untuk nomor 200 meter gaya ganti perorangan putra. Triadi pun tetap berangan-angan bisa melampaui rekor nasional yang pernah dia catatkan dengan torehan waktu 2 menit 2 detik pada 2014 di Singapura.



Untuk urusan medali emas, Triadi dan kontingen Jawa Barat tinggal menunggu waktu beberapa jam saja. Triadi akan kembali bertarung pada sore nanti di partai final. "Waktu 2.02 sebenarnya best record saya. Pasti sore bisa memberikan yang terbaik buat Jawa Barat, bisa dapat emas juga bisa pecahkan rekornas saya sendiri," katanya.



Pesaing terberat Triadi, yakni perenang asal Jawa Timur, Muhamad Hamgari, juga lolos ke babak final. Tapi Triadi tetap optimistis akan tampil lebih baik dan bisa mempersembahkan medali emas untuk kontingen tuan rumah.



Pelatih renang Jawa Barat, Nizarudin, mengatakan Triadi memang tampil memukau dalam perhelatan PON XIX 2016 kali ini. Dia berharap anak asuhannya bisa menorehkan medali emas serta memecahkan rekor nasional yang sempat dia catatkan beberapa waktu lalu.



"Mudah-mudahan sore nanti dia bisa pecahin rekor sendiri. Tapi memang dia tampil cukup optimal dan cukup enjoy. Semoga sore nanti bisa pecahkan rekor dan meraih medali emas, ya," ucapnya.



AMINUDDIN A.S.