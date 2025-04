Popcorn Ngepop 18 Rasa dari Chef Tony

TEMPO.CO, Jakarta - Berondong jagung atau popcorn sudah tidak asing lagi di telinga. Kudapan yang dibuat dari jagung kering ini merupakan teman setia kala menonton film di bioskop.



Olahan jagung yang meletup saat dimasak dan mengembang itu kian beraneka rasa. Bukan sekadar asin, gurih, atau manis, kini rasa popcorm merambah ke cokelat, keju, sampai rasa kare. Salah satu gerai popcorn yang menawarkan rasa unik adalah Chef Tony’s Gourmet Popcorn. Chef Tony yang berasal dari Manila, Filipina membuat dan mendirikan gerai kreasi popcorn-nya sejak 2005.



Waralaba popcorn Chef Tony kemudian merambah ke Singapura, Hongkong, Guangzhou, Taiwan, Timur Tengah, dan Indonesia. “Kami menghadirkan popcorn dalam 18 varian rasa berbeda dan selalu mengikuti tema terkini serta selera pecinta snack di Indonesia,” kata Direktur Chef Tony Indonesia, Indrianez Sutanto saat pembukaan gerai Chef Tony’s Gourmet Popcorn di Neo Soho Mall Jakarta, Kamis, 23 Maret 2017.



Sebelumnya Chef Tony sudah membuka gerai kecil di Mal Gandaria City dan Grand Indonesia, Jakarta dengan konsep ready-to-go, yaitu sudah dikemas dan siap dibawa. “Bedanya, di gerai ini kami menyajikan fresh popping popcorn sehingga pengunjung dapat menikmati popcorn yang baru dibuat,” kata Indrianez. Selain menyuguhkan berondong jagung, gerai tersebut juga menawarkan minuman soda beraneka rasa.



Founder Chef Tony's Global Anthony Elepano dan Director of Chef Tony's Indonesia, Indrianez Sutanda saat pembukaan gerai Chef Tony di Neo Soho Mall, Jakarta, 23 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia.



Pendiri Chef Tony’s Global, Anthony Elepano mengatakan pilihan rasa popcorn disesuaikan dengan ciri khas negara di mana gerai itu berdiri. Sebab itu nama-nama jagung berondongnya juga unik, misalnya Korean Chili, Cheesy Parmesan, dan Indonesian Curry. “Karena menurut saya, ngemil itu memiliki unsur traveling,” ujar pria yang sebelumnya berprofesi sebagai chef dan memiliki beberapa restoran di Filipina, itu. Elepano mengklaim popcorn Chef Tony's Gourmet tidak mengandung lemak jahat karena menggunakan teknik air-popped dalam proses pembuatannya.



Di gerai Chef Tony’s Gourmet Popcorn Fresh Popping and Sodaz Store ini, pengunjung dapat menikmati berbagai varian rasa, seperti karamel, keju, kacang, susu, dan kari. Popcorn Indonesian Curry dibanderol Rp 28 ribu per tube. Jika pengunjung bingung memilih, Chef Tony menyediakan satu paket berondong jagung yang tediri dari tiga rasa.





Popcorn Golden Caramel andalan Chef Tony saat dipamerkan dalam pembukaan gerai Chef Tony di Neo Soho Mall, 23 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia



Adapun untuk minuman soda, Chef Tony’s menyediakan lima rasa, yakni The Scarlet (stroberi), The Green (kiwi), The Peach (persik), The Violet (blueberry), dan butterbeer.



ZARA AMELIA



