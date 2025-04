PPDB Online SMP di Depok Dimulai Senin Besok, Kuota 65 Persen

TEMPO.CO, Depok - Dinas Pendidikan Kota Depok memulai pembukaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara online mulai Senin, 10 Januari 2017. Total kuota penerimaan siswa baru di jalur akademik yang disediakan pada PPDB online sebanyak 65 persen dari jumlah peserta didik yang diterima.



Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin mengatakan pendaftaran online dilakukan selama tiga hari Senin-Rabu, atau 10-12 Juli 2017. "Peserta didik yang diterima langsung diumumkan pada 13 Juli, dan langsung bisa daftar ulang selama dua hari," kata Thamrin, Ahad, 9 Juli 2017.



Pada PPDB SMP tahun ini, pihaknya menerapkan sistem zonasi. Artinya siswa yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah mendapatkan poin lebih besar. "Ada ring 1-10. Ring satu mendapatkan poin 50, dan yang terkecil 5," ujarnya. "Di hitung zonasi per kelurahan."



Ia menuturkan ada 26 SMP negeri di Depok, yang siap menerima siswa pada PPDB online tahun ini. Sistem dalam jaringan (daring) dilakukan untuk memudahkan akses masyarakat dalam melakukan pendaftaran.



Pihaknya berjanji akan menjaga akuntabilitas dan transparasi penyelenggaraan maupun pelayanan pada PPDB 2017/2018. "Kalau ada kecurangan silahkan laporkan ke kami."



Ia menambahkan untuk pendaftaran jalur non akademik siswa miskin, prestasi dan yang dilindungi undang-undang dilakukan pada 19-20 Juli. "Kuota siswa miskin di setiap SMP minimal 20 persen," ujarnya. "Pengumuman dilakukan 22 Juli, untuk jalur non akademik."



Adapun jumlah siswa per rombongan belajar tahun ini, maksimal 36 siswa per kelas untuk tingkat SMP, dan SD 40 siswa. Sedangkan, untuk jumlah rombongan belajar maksimal untuk SMP negeri ada 11, dan SD empat rombongan belajar. "Sebagian besar jumlah rombelnya di bawah yang ditentukan."



Lebih lanjut pihaknya telah melaksanakan PPDB untuk tingkat SD pada 3-5 Juli kemarin. PPDB tingkat SD, tidak dilakukan secara daring. Total ada 274 SD negeri, yang menerima pendaftaran secara langsung tahun ini.



