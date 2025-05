Prancis dan Swiss Lolos ke Babak 16 Besar, Siapa Lawannya?

TEMPO.CO, Jakarta - Prancis akhirnya lolos ke babak 16 besar sebagai juara Grup A, setelah bermain imbang tanpa gol dengan Swiss dalam pertandingan Senin dinihari WIB. Swiss juga melaju sebagai runner-up grup.



Dengan hasil itu, Prancis mengemas nilai 7, sedangkan Swiss memiliki poin 5. Lalu, siapa lawan kedua tim itu di babak berikutnya?



Badan sepak bola dunia (UEFA) sudah membuat aturan untuk pertemuan di babak 16 besar. Terkait dengan juara dan runner-up Grup A, aturannya sebagai berikut ini.

Juara grup A bertemu dengan tim urutan ketiga dari Grup C, D, atau E.

Runner-up grup A bertemu dengan runner-up Grup C.



Saat ini lawan-lawan itu belum bisa dipastikan. Untuk Prancis, calon lawannya adalah Irlandia Utara (tim ketiga Grup C, nilai 3), Republik Cek (grup D, nilai 1), Swedia (grup E, nilai 1). Ketiganya masih akan bertarung dalam laga terakhir.



Untuk runner-up Grup C yang akan jadi lawan Swiss masih akan jadi perebutan empat tim, yakni Jerman, 4 poin, Polandia (4), Irlandia Utara (1).



Albania yang berhasil mengalahkan Rumania 1-0 akhirnya finis di urutan ketiga Grup A. Tim debutan ini berpeluang lolos sebagai salah satu dari empat tim urutan ketiga terbaik (dari enam grup), meski nilainya yang hanya 3 akan menyulitkan mereka untuk melaju.



Tim pesaing Albania masih akan menjalani laga terakhirnya. Saat ini, pesaingnya itu sudah ada yang memiliki nilai 3, yakni Irlandia Utara, Portugal, dan Slovakia. Dua tim di urutan ketiga lainnya memiliki nilai 1, yakni Republik Cek dan Swedia.



Bila akhirnya lolos, Albania selanjutnya akan menghadapi pemenang Grup B, yakni Inggris, Wales, atau Slovakia.



UEFA | NS