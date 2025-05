TEMPO.CO, Jakarta - Klub di Liga Skotlandia, AYR United, memiliki cara unik untuk mempromosikan seragam baru timnya untuk musim depan. Jika klub lain menggunakan para pemainnya mempromosikan seragam baru, AYR menggunakan model seksi Ava Sovisl yang berpose tanpa busana.



Laman The Sun mengabarkan, Ava Sovisl mengunggah sejumlah fotonya dengan tubuh yang dicat mirip kostum baru AYR United. Klub papan tengah Skotlandia itu meluncurkan kostum tim baru untuk musim depan bermotif garis hitam putih horizontal.



Dalam sejumlah foto tersebut, Ava bergaya dengan beberapa pose. Sponsor AYR, Bodog, pun tergambar di bagian atas payudaranya.



Rupanya ini bukan pertama kalinya AYR menggunakan cara itu untuk mempromosikan kostumnya. Sejak 2012, mereka menggunakan model-model tanpa busana untuk menjajakan kostum baru AYR.



Misalnya, pada 2014, mereka menggunakan model Ellis Cooper untuk promosi kostum barunya. Hasilnya, penjualan kostum AYR disebut melonjak drastis, bahkan diklaim menjadi yang terlaris di Skotlandia.



Meskipun tak mengetahui secara pasti pengaruh penggunaan model panas itu terhadap penjualan kostum mereka, AYR terus melakukan kampanye yang dinilainya berhasil.



"Kostum AYR United memiliki kualitas yang sangat baik, tapi tak adil jika saya mengatakan itu ada bedanya dengan kostum tim lain. Faktanya, berdasarkan apa yang saya lihat dari foto-foto terbaru, kostum musim depan sangat 'ketat',” tulis The Sun, mengutip juru bicara klub itu.



THE SUN|FEBRIYAN