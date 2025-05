TEMPO.CO, Bogor - Petugas Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor melakukan penutupan jalur Puncak untuk semua kendaraan roda empat dari arah Jakarta dan memberlakukan one way atau satu arah untuk kendaraan dari Puncak menuju Jakarta, karena kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak padat, dan kondisi cuaca di kawasan Puncak sedang turun hujan dengan intensitas lebat.



"Saat ini kami sedang memberlakukan one way untuk kendaraan dari arah Puncak menuju bawah atau Jakarta, dan menutup kendaraan dari Jakarta menuju Puncak," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Bogor Ajun Komisaris Bramastiyo Priaji, Sabtu, 2 Januari 2016.



Penutupan jalur Puncak tersebut dilakukan pada pukul 13.00 dan rencananya baru akan dibuka pada pukul 19.00 WIB untuk semua kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak. Penutupan arus Puncak tersebut dilakukan karena kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak dipadati belasan ribu kendaraan.



Berdasarkan pantauan di CCTV milik TMC Polres Bogor, kepadatan arus lalu lintas yang mengakibatkan kemacetan dan antrean panjang kendaraan terpantau di sejumlah titik lokasi yang menjadi sumber kemacetan di kawasan Puncak.



Titik-titik kemacetan tersebut terjadi di pertigaan Warung Kaleng, pertigaan Taman Safari Indonesia, Pasar Cisarua, Taman Wisata Matahari, dan pertigaan Megamendung. Lokasi kemacetan tersebut terjadi karena banyaknya kendaraan yang akan masuk dan keluar dari vila, hotel, dan sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak.



Saat ini kondisi cuaca di kawasan Puncak dan sekitarnya sedang diguyur hujan lebat, dan di beberapa lokasi di kawasan Puncak sudah terpantau turun kabut, sehingga masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan berhati-hati dengan kondisi cuaca yang terjadi di Puncak.



M. SIDIK PERMANA