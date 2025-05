Puteri Indonesia Pakai Baju 20 Kg di Miss Universe

TEMPO.CO, Jakarta - Puteri Indonesia 2014 Elvira Devinamira siap berlaga dalam kontes Miss Universe 2015 yang akan digelar pada 25 Januari 2015 di Florida International University, Doral, Miami. Ia akan menjalani masa karantina dari 4 hingga 24 Januari 2015.



Dalam ajang Miss Universe 2015, Elvira akan mengenakan kostum nasional megah yang mengangkat Borobudur sebagai inspirasi. Kostum tersebut bertema "The Chronicle of Borobudur" yang dirancang Dynand Fariz, pendiri Jember Fashion Festival.



"Berat baju ini 20 kilogram. Saya sudah dua kali memakainya untuk persiapan dikenakan nanti," ujar Elvira di Taman Sari Royal Heritage Spa, Jakarta Pusat, pada 17 Desember 2014. (Baca: Putri Indonesia 2014 Belajar Dandan kepada Miss Jepang)



Bahan kostum tersebut terbuat dari tafetta sutra dan dipadukan dengan motif songket. Dari bahan itu, dibuatlah relief Candi Borobudur serta diberi detail manik-manik dan kristal. Untuk melengkapi penampilan, ada rangka membentuk stupa dengan berat sekitar 5 kilogram yang dipasangkan pada bagian punggung.



Pengerjaan kostum tersebut sudah dilakukan sejak September 2014 dengan melalukan riset selama sebulan.



Untuk diketahui, tahun ini, dua wakil Indonesia meraih best national costume dalam kontes kecantikan internasional. Elfin Pertiwi yang meraih gelar Best National Costume dalam kontes Miss International 2014 dengan kostum "Tale of Siger Crown" asal Lampung. Dan Estelita Liana dalam kontes Miss Supranational 2014 dengan kostum "Warrior Princess of Borneo".



EVIETA FADJAR

