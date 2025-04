Radang Sendi Tak Sekadar Nyeri, Berisiko Cacat

TEMPO.CO, Jakarta - Banyak orang yang berpikir arthritis atau radang sendi adalah penyakit tunggal. Arthritis merupakan acuan untuk sekumpulan penyakit rematik dan kondisi yang terkait.



Selain terjadi peradangan pada sendi, gejala lain arthritis adalah nyeri persendian, persendian kaku, dan bengkak. Sementara rematik atau rheumatoid arthritis adalah salah satu jenis arthritis yang tak hanya berhubungan dengan persendian tapi juga jaringan-jaringan penghubung pada tendon, otot, dan kulit.



Beberapa kondisi rematik tertentu bahkan bisa mempengaruhi organ-organ dalam, dan komplikasinya sampai mengancam nyawa. Berikut 7 hal yang perlu diketahui tentang arthritis, seperti dilansir Very Well.



1. Bukan penyakit tunggal

Meski disebutkan ada 100 jenis arthritis, hanya sebagian saja yang diketahui secara pasti pemicu, kondisi, dan penanganannya. Banyak jenis rematik yang langka.



2. Siapapun bisa terserang arthritis, termasuk anak-anak

Salah satu pendapat salah kaprah mengenai arthritis adalah kondisi ini hanya menyerang para lansia. Padahal kenyataannya, dua per tiga penderita arthritis berumur di bawah 65 tahun, termasuk anak-anak.



3. Bisa menyebabkan cacat

Yang dimaksud cacat bukan kehilangan fungsi bagian tubuh tapi ketidakmampuan melakukan banyak hal, misalnya naik tangga, berjalan, atau bekerja.



4. Tak ada pengobatan untuk beberapa jenis arthritis

Beberapa jenis arthritis tak ada obatnya. Tapi jenis yang disebabkan peradangan atau keturunan, serta beberapa jenis rematik, masih bisa disembuhkan.



5. Pentingnya diagnosis awal dan pengobatan yang layak

Bila kita merasakan gejala awal arthritis, jangan membuang waktu untuk mengira-ngira penyakit yang keliru. Lebih baik segera memeriksakan diri ke dokter. Diagnosis yang cepat dan akurat sangat penting dalam penyembuhan arthritis.



6. Rematolog adalah spesialis arthrtitis dan rematik

Biasanya, penderita arthritis hanya berkonsultasi dengan dokter umum. Untuk diagnosis awal hal itu tak masalah. Akan tetapi, untuk medapatkan evaluasi dan perawatan lebih lanjut, biasanya kita disarankan berobat ke rematolog.



7. Arthritis banyak variasinya

Osteoarthritis adalah jenis arthritis yang paling umum dan disebut juga sebagai penyakit persendian degeneratif karena ada kerusakan atau otot yang sobek. Persendian yang paling banyak terserang kondisi ini adalah pinggul, lutut, tangan, dan tulang belakang. Penyebabnya bisa karena pertambahan usia, cedera persendian, obesitas, dan penggunaan persendian yang sama berulang-ulang.



PIPIT



Berita lainnya:

Kepala Sering Terbentur, Hati-hati Perilaku Berubah

Antibiotik Harus Dihabiskan, Fakta atau Salah Kaprah?

Wajah Angelina Jolie Pernah Lumpuh, Ketahui Sebabnya