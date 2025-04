Rahasia Ranjang yang Bisa Mengubah Hidup, Apakah Itu?

TEMPO.CO, Jakarta -Akhir minggu ini, apa yang rencana Anda? Sudahkah merapikan tempat tidur Anda? Apa keuntungannya merapikan tempat tidur setiap hari? Simak kisah Laksamana Angkatan Laut Amerika Serikat yang sudah pensiun, William McRaven. McRaven mengungkapkan tipsnya untuk menjadi produktif di tempat kerja dan mempertahankan sikap disiplin sepanjang hari. (baca juga : Selalu Malas Kerja? Jangan Harap Proyek Menghampiri)



McRaven yang kini seorang komandan bintang empat, mengatakan bahwa menyelesaikan satu tugas dasar di pagi hari sudah cukup untuk membantu menjaga hari Anda berjalan dengan baik.



Komandan berusia 61 tahun itu merupakan penulis dari Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life... And Maybe the World, buku terlaris yang memberikan pembacanya tips untuk mengubah hidup mereka menjadi lebih produktif. Petunjuknya ada dalam judul buku, yaitu merapikan tempat tidur Anda setiap pagi.



McRaven yang juga kanselir dari University of Texas System, percaya bahwa merapikan tempat tidur dapat memberikan dorongan semangat untuk hari itu.



"Itu adalah tugas pertamaku hari ini, dan melakukannya dengan benar itu penting. Ini menunjukkan disiplin saya," tulisnya.



McRaven juga memaparkan bahwa, "Ini menunjukkan perhatian saya pada detail dan pada akhirnya akan menjadi pengingat bahwa saya telah melakukan sesuatu dengan baik, sesuatu yang bisa dibanggakan, tidak peduli seberapa kecil tugasnya. Merapikan tempat tidur adalah satu-satunya konstanta yang bisa saya andalkan setiap hari."



INDEPENDENT | LUCIANA