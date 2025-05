Rahasia Tubuh Langsing seperti Gwyneth Paltrow

TEMPO.CO, Jakarta - Kita selalu disarankan untuk makan banyak buah dan sayuran, tapi mungkin tak banyak yang tahu bahwa jagung dan kedelai kurang baik buat tubuh.



Setidaknya itulah pendapat Dr Frank Lipman, pakar kesehatan yang menangani beberapa pesohor, seperti Gwyneth Paltrow dan Maggie Gyllenhaal, serta penulis buku Ten Reasons You Feel Old and Get Fat. Kepada majalah W Magazine, sang dokter menyebutkan jenis-jenis makanan yang harus kita stop.



Gwyneth Paltrow sudah berhenti mengkonsumsi makanan berikut ini sehingga tubuhnya tetap langsing pada usia yang sudah kepala 4. Makanan apa saja itu?



- Gula

Para ilmuwan sudah memperingatkan bahaya mengkonsumsi terlalu banyak gula sejak 1957. Konsumsi gula sebaiknya tidak melebihi 50 gram atau sekitar empat sendok teh sehari atau sedikit lebih banyak dari yang terkandung dalam sekaleng minuman bersoda. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan mengimbau konsumsi gula hanya separuh dari anjuran tersebut.



- Makanan olahan

Apa pun bentuknya, makanan olahan mengandung nol kalori atau tak ada nutrisi yang kita dapatkan dari makanan itu. Daging hasil proses pun kerap dikaitkan dengan penyakit jantung dan kanker.



- Jagung

Menurut Lipman, jagung yang tumbuh secara alami aman untuk dikonsumsi. Masalahnya, sekarang banyak jagung hasil modifikasi genetik.



- Gluten

Sejenis protein yang terdapat pada hasil tanaman berupa buliran. Gluten biasanya terdapat pada makanan yang terbuat dari terigu, seperti roti, pasta, atau pizza.



- Kedelai

Seperti juga jagung, kedelai yang harus dihindari adalah hasil modifikasi genetik. Para ilmuwan sendiri terus memperdebatkan apakah kedelai baik atau buruk.



- Ikan/daging hasil peternakan pabrik

Binatang yang diternak besar-besaran oleh sebuah perusahaan, bukan secara alami atau organik, sering dicurigai merupakan hasil modifikasi genetik. Hewan-hewan itu tumbuh besar berkat obat-obatan dan suplemen.



- Jus

Menurut Lipman, jus biasanya mengandung banyak gula. Mengejus buah juga bisa menghilangkan kandungan serat di dalamnya sehingga lebih baik makanlah buah dalam bentuk utuh.



- Granola

Lipman juga menyatakan bahwa granola dan makanan ringan kesehatan itu sebenarnya tidak sehat karena mengandung banyak gula. Granola memang mengandung serat dan zat besi, tapi juga dibarengi dengan minyak dan gula.



PIPIT



