Raih Tubuh Impian dengan Bantuan Sofa

TEMPO.CO, Jakarta - Terlalu malas untuk berolah raga namun ingin memiliki tubuh ideal? Olahraga super mudah satu ini dapat dilakukan di rumah, bahkan sambil bermalas-malasan. Bermodalkan sebuah sofa, Anda dapat menghilangkan lemak membandel dalam tubuh sehingga mendapatkan bentuk tubuh ideal layaknya olah raga menggunakan berbagai alat fitness.



Setidaknya, ada empat tahap berbeda yang wajib Anda lakukan. Masing-masing tahap selama 50 detik.. Dilanjutkan dengan beristirahat sejenak selama 10 menit. Untuk tahap hip thrust dan split squat, dilakukan selama 25 detik pada masing-masing kaki. Lakukan berulang selama tiga hingga lima kali untuk mendapatkan hasil maksimal.



Baca: Aktor Samuel L. Jackson Ajak Kaum Pria Tak Malu Periksa Payudara



Single-leg Hip Thrust

Gunakan sofa di ruang tamu Anda untuk menahan bagian kepala dan bahu. Rentangkan tangan seperti huruf T. Dimulai dari kaki kanan Anda terlebih dahulu, angkat setinggi-tingginya hingga menyentuh bagian dada. Jangan lupa untuk menahan pinggul Anda agar tidak ikut terangkat saat mengangkat kaki.



Bulgarian Split Squat

Letakkan kaki kanan Anda pada sofa, turunkan badan serendah-rendahnya. Pusatkan bagian tumit kaki kiri Anda pada lantai dan angkat secara berulang selama 25 detik.



Feet-Elevated Push Up

Letakkan kedua kaki Anda di atas sofa, rendahkan tubuh Anda hingga dada menyentuh lantai. Push Up dengan bagian kaki lebih tinggi berfungsi untuk menguatkan otot bisep maupun trisep.



Hands-Elevated Push Up

Letakkan kedua tangan Anda di atas sofa, rendahkan tubuh Anda hingga dada menyentuh sofa.





MEN’S HEALTH | ESKANISA RAMADIANI