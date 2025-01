Rayakan Satu Dekade Vixion, Yamaha Gaet Ribuan Komunitas

Kekompakan mereka merupakan salah satu dari karakter positif Vixion lovers yang turut menguatkan eksistensi dan reputasi sport naked bike itu hingga 10 tahun usianya pada 2017 ini. Di tahun ini, Yamaha meluncurkan generasi teranyar, All New Vixion dan All New Vixion R, yang juga lahir karena suara konsumen dan komunitas.



Baca: Nenek Pembalap Michael van Der Mark Pergi dari Ambon karena RMS?